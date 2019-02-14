Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:44
А водителей не очень-то хватает - свалили многие.
Но еще 10-20 лет назад водил было как грязи и платили им копейки и еще и ноги вытирали.
На одной фирме, в начале 00-х брали водителей на своих машинах на ...100 долларов зарплаты+бензин. Через некоторое время начинали еще грузить тем, чтобы директора из дома на работу и с работы, а потом еще и жену и детей возить.
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:47
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Саме тому це і називається ТОПами. Тому що кожен має до цього йти. А якщо у ТОПів буде з/п на рівні рядового працівника - представте якість цього ТОПу, або звідки він буде компенсувати різницю.
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