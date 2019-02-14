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Яких фахівців не
вистачає на ринку

Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  rjkz написав:Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.

Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:44

  jeugen написав:
  rjkz написав:На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.

На сайтах кожен вказує, як хоче. Загалом - так. Вказується брутто, бо вона більш приваблива.
А що до з/п керівника в Києві - то зараз водії в компаніях отримують на руки 15.
Мені цікаво подивитися на цю нездару - який/-а пішли працювати керівником відділення ПриватБанка за 11 000грн.


А водителей не очень-то хватает - свалили многие.
Но еще 10-20 лет назад водил было как грязи и платили им копейки и еще и ноги вытирали.
На одной фирме, в начале 00-х брали водителей на своих машинах на ...100 долларов зарплаты+бензин. Через некоторое время начинали еще грузить тем, чтобы директора из дома на работу и с работы, а потом еще и жену и детей возить.
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:47

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  rjkz написав:А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.

Саме тому це і називається ТОПами. Тому що кожен має до цього йти. А якщо у ТОПів буде з/п на рівні рядового працівника - представте якість цього ТОПу, або звідки він буде компенсувати різницю.
jeugen
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