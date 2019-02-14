|
|
|
Яких фахівців не вистачає на ринку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36
rjkz написав:
Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.
Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23618
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 5437 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:44
jeugen написав: rjkz написав:
На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.
На сайтах кожен вказує, як хоче. Загалом - так. Вказується брутто, бо вона більш приваблива.
А що до з/п керівника в Києві - то зараз водії в компаніях отримують на руки 15.
Мені цікаво подивитися на цю нездару - який/-а пішли працювати керівником відділення ПриватБанка за 11 000грн.
А водителей не очень-то хватает - свалили многие.
Но еще 10-20 лет назад водил было как грязи и платили им копейки и еще и ноги вытирали.
На одной фирме, в начале 00-х брали водителей на своих машинах на ...100 долларов зарплаты+бензин. Через некоторое время начинали еще грузить тем, чтобы директора из дома на работу и с работы, а потом еще и жену и детей возить.
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8572
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3515 раз.
- Подякували: 1802 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:47
rjkz написав:
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
Саме тому це і називається ТОПами. Тому що кожен має до цього йти. А якщо у ТОПів буде з/п на рівні рядового працівника - представте якість цього ТОПу, або звідки він буде компенсувати різницю.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:51
Faceless написав:
Нет ничего невероятного в том, что даже в регионах сотрудник отделения с опытом зарабатывал поболее 10к, начотделения от 25к.
На примере моего родного райцентра 130 км от Киева:
1) Скромно промолчу про доходы начотделений банков (скажу только что 25К для них не предел), но из 5 банков, которые есть в моём райцентре рядовой "сотрудник отделения с опытом" зарабатывает более 10К (грязными) только в одном банке - Авале. Так что для райцентра 10К даже в банке - это невероятно большая ЗП.
2) "Киев Фейслесса" давно стал нарицательным на форуме. И, не зря. Пример №2 (оговорюсь, двухгодичной давности): моя племянница в Киеве на должности кассира в Ощаде (в Киеве!) получала значительно больше, чем моя жена на должности начальника валютного отдела в Ощаде (в райцентре!).
Те, кто живут и работают в Киеве, понятия не имеют, что за жизнь и зарплаты в райцентрах (про сёла лучше и не вспоминать).
Недавно молодёжь в маршрутке (я про свой райцентр), прослушав новость что средние ЗП больше 10К в стране, с жаром спорила, если ли вообще в стране люди с такой огромной, аж 10К, зарплатой.
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 1134 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:01
rjkz написав:
А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"?
Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.
Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.
Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности.
Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.
Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку.
И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе.
Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена.
И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет".
Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.
Ок, давайте я по своему профилю приведу пример.
Например, есть женщина-рядовой бухгалтер в гос. (или окологос.) структуре. Лет так 40-50. Она ведет свой участок (например, Основные средства) и, кроме своих ведомостей по ОС, вообще ничего не знает. Всю жизнь проработала в допотопной программе образца поздних 80-х, в Экселе знает только функцию SUM. Английским не владеет. На работе четко с 8 до 16-30. Получает 6000 и путевку в санаторий раз в год.
И вот появляется вакансия в компании с иностранным капиталом. По тем же ОС. Где нужно владеть английским языком, знать МСФО, уметь работать в САПе (хотя это тоже г...но еще то), делать какие-то аналитические расчеты, а, иногда, и задерживаться до позднего вечера. И з/п, допустим, 20 000. Но без путевки.
Какие у этой женщины шансы получить работу на 20 тыс.? Вы бы ее взяли? А если нет, то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58
Gastarbaiter написав:
то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
Деградизм
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|