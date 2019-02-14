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Яких фахівців не вистачає на ринку
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  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  rjkz написав:Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.

Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:44

  jeugen написав:
  rjkz написав:На сайтах поиска работы, если зарплата официальная, то указывается брутто, то есть это не 11000 на руки.

На сайтах кожен вказує, як хоче. Загалом - так. Вказується брутто, бо вона більш приваблива.
А що до з/п керівника в Києві - то зараз водії в компаніях отримують на руки 15.
Мені цікаво подивитися на цю нездару - який/-а пішли працювати керівником відділення ПриватБанка за 11 000грн.


А водителей не очень-то хватает - свалили многие.
Но еще 10-20 лет назад водил было как грязи и платили им копейки и еще и ноги вытирали.
На одной фирме, в начале 00-х брали водителей на своих машинах на ...100 долларов зарплаты+бензин. Через некоторое время начинали еще грузить тем, чтобы директора из дома на работу и с работы, а потом еще и жену и детей возить.
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:47

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  rjkz написав:А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.

Саме тому це і називається ТОПами. Тому що кожен має до цього йти. А якщо у ТОПів буде з/п на рівні рядового працівника - представте якість цього ТОПу, або звідки він буде компенсувати різницю.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:51

  Faceless написав:Нет ничего невероятного в том, что даже в регионах сотрудник отделения с опытом зарабатывал поболее 10к, начотделения от 25к.


На примере моего родного райцентра 130 км от Киева:
1) Скромно промолчу про доходы начотделений банков (скажу только что 25К для них не предел), но из 5 банков, которые есть в моём райцентре рядовой "сотрудник отделения с опытом" зарабатывает более 10К (грязными) только в одном банке - Авале. Так что для райцентра 10К даже в банке - это невероятно большая ЗП.
2) "Киев Фейслесса" давно стал нарицательным на форуме. И, не зря. Пример №2 (оговорюсь, двухгодичной давности): моя племянница в Киеве на должности кассира в Ощаде (в Киеве!) получала значительно больше, чем моя жена на должности начальника валютного отдела в Ощаде (в райцентре!).
Те, кто живут и работают в Киеве, понятия не имеют, что за жизнь и зарплаты в райцентрах (про сёла лучше и не вспоминать).
Недавно молодёжь в маршрутке (я про свой райцентр), прослушав новость что средние ЗП больше 10К в стране, с жаром спорила, если ли вообще в стране люди с такой огромной, аж 10К, зарплатой.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:01

  rjkz написав:А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"?
Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается.
Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.
Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности.
Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.

Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку.
И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе.
Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена.
И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет".
Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.

Ок, давайте я по своему профилю приведу пример.
Например, есть женщина-рядовой бухгалтер в гос. (или окологос.) структуре. Лет так 40-50. Она ведет свой участок (например, Основные средства) и, кроме своих ведомостей по ОС, вообще ничего не знает. Всю жизнь проработала в допотопной программе образца поздних 80-х, в Экселе знает только функцию SUM. Английским не владеет. На работе четко с 8 до 16-30. Получает 6000 и путевку в санаторий раз в год.
И вот появляется вакансия в компании с иностранным капиталом. По тем же ОС. Где нужно владеть английским языком, знать МСФО, уметь работать в САПе (хотя это тоже г...но еще то), делать какие-то аналитические расчеты, а, иногда, и задерживаться до позднего вечера. И з/п, допустим, 20 000. Но без путевки.
Какие у этой женщины шансы получить работу на 20 тыс.? Вы бы ее взяли? А если нет, то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  Gastarbaiter написав:то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
Деградизм
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:04

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Ребят, Gastarbaiter прав. В большинстве случаев всё так и есть. Конечно исключения бывают, но лишь как исключения. Люди пожилого возраста в большинстве своём с советским образованием и советским же воспитанием. Ну никак это всё не вяжется со современными требованиями к работникам. Постигать что-то новое нет либо желания, либо умственных возможностей. Элементарно задержаться на работе чтобы не сорвать сроки проэкта - хрен там. Рутинную работу делают медленнее, чем их молодые коллеги. Тут дело не в Эйджизме Сексизе. Работодатель хочет, чтобы работник делал больше, за меньше и в этой конкуренции пожилие люди просто проигрывают. Да, бывают исключения, система породила много грамотных дядек и тётек, вот только продавать себя она их так и не научила ((
dusenko4
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:26

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

Всі дивляться на проблеми зі свого боку ...
Про достатньо старих працівників - є достатньо багато місць ( до речі - таку роботу я називаю бухгалтерською - вона достатньо проста , але багатопланова і вимагає уважності і зосередженості ) - де кваліфіковані старі роблять в рази більше молоді - тільки за рахунок "посидючості" ... І в сучасних областях причому - зв"язок різного пошибу ...
Але на на "старій" роботі - де людина працює дуже довго . На нову влаштуватися - проблематично . І не залежить від кваліфікації ... Хто ще не стикався - той просто не розуміє .
Ну а "продавати" себе - так - це треба вміти . Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:38

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  Puente написав:Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...

Верно подметили ))
dusenko4
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:57

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  Puente написав:Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...

Я б трохи підкорегував - досить часто беруть на роботу тих, які вміють себе продавати, але з працювати - трохи не вийшло.
  Puente написав:є достатньо багато місць ( до речі - таку роботу я називаю бухгалтерською - вона достатньо проста , але багатопланова і вимагає уважності і зосередженості ) - де кваліфіковані старі роблять в рази більше молоді - тільки за рахунок "посидючості"

А тут би я посперечався, адже тільки використання функції ВЛУКАП з Ексель економить дуже багато часу, а про Пайвот тейбл я взагалі мовчу.
І за часту новими функціями користується тільки молодь. І це не тому, що молоді мають білььше природних можливостей для самонавчання - а тому, що люди, які тривалий час займаються однаковою роботою - зачасту на цьому й зупиняютсья. І далі всі новшества сприймають в штики, або взагалі не звертають увагу - аля "Мені ніколи навчатися, треба виконувати роботу". А це вже проблема роботодавців, які намагаються витягнути останні соки і не вкладають кошти в розвиток свого персоналу.
Тут я завжди згадую розмову фін директора з генеральним з якогось прислів*я:
ФІН: А що буде, якщо персонал, в який ми вкладаємо кошти на розвиток - звільнться? Ми ж втратимо кошти?
ГЕН: А чи зможе персонал виконувати поставлені задачі, якщо ми не будемо вкладати кошти в його розвиток?
jeugen
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