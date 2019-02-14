Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:36
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Не буду отрицать, что трудности есть, но вот у нас буквально полгода назад взяли человека за 50. И ничего. Никто вообще касательно возраста ничего не обсуждал
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:44
А водителей не очень-то хватает - свалили многие.
Но еще 10-20 лет назад водил было как грязи и платили им копейки и еще и ноги вытирали.
На одной фирме, в начале 00-х брали водителей на своих машинах на ...100 долларов зарплаты+бензин. Через некоторое время начинали еще грузить тем, чтобы директора из дома на работу и с работы, а потом еще и жену и детей возить.
А вот вакансии управленцев редко выходят на рынок - обычно заполняются из штата фирм. Поэтому если что-то и выходит, то желающих больше, чем надо. Отсюда и небольшие зарплаты. Если что-то серьезное, то персонал переманивается с других компаний.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:47
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Саме тому це і називається ТОПами. Тому що кожен має до цього йти. А якщо у ТОПів буде з/п на рівні рядового працівника - представте якість цього ТОПу, або звідки він буде компенсувати різницю.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:51
На примере моего родного райцентра 130 км от Киева:
1) Скромно промолчу про доходы начотделений банков (скажу только что 25К для них не предел), но из 5 банков, которые есть в моём райцентре рядовой "сотрудник отделения с опытом" зарабатывает более 10К (грязными) только в одном банке - Авале. Так что для райцентра 10К даже в банке - это невероятно большая ЗП.
2) "Киев Фейслесса" давно стал нарицательным на форуме. И, не зря. Пример №2 (оговорюсь, двухгодичной давности): моя племянница в Киеве на должности кассира в Ощаде (в Киеве!) получала значительно больше, чем моя жена на должности начальника валютного отдела в Ощаде (в райцентре!).
Те, кто живут и работают в Киеве, понятия не имеют, что за жизнь и зарплаты в райцентрах (про сёла лучше и не вспоминать).
Недавно молодёжь в маршрутке (я про свой райцентр), прослушав новость что средние ЗП больше 10К в стране, с жаром спорила, если ли вообще в стране люди с такой огромной, аж 10К, зарплатой.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:01
Ок, давайте я по своему профилю приведу пример.
Например, есть женщина-рядовой бухгалтер в гос. (или окологос.) структуре. Лет так 40-50. Она ведет свой участок (например, Основные средства) и, кроме своих ведомостей по ОС, вообще ничего не знает. Всю жизнь проработала в допотопной программе образца поздних 80-х, в Экселе знает только функцию SUM. Английским не владеет. На работе четко с 8 до 16-30. Получает 6000 и путевку в санаторий раз в год.
И вот появляется вакансия в компании с иностранным капиталом. По тем же ОС. Где нужно владеть английским языком, знать МСФО, уметь работать в САПе (хотя это тоже г...но еще то), делать какие-то аналитические расчеты, а, иногда, и задерживаться до позднего вечера. И з/п, допустим, 20 000. Но без путевки.
Какие у этой женщины шансы получить работу на 20 тыс.? Вы бы ее взяли? А если нет, то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:04
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Ребят, Gastarbaiter прав. В большинстве случаев всё так и есть. Конечно исключения бывают, но лишь как исключения. Люди пожилого возраста в большинстве своём с советским образованием и советским же воспитанием. Ну никак это всё не вяжется со современными требованиями к работникам. Постигать что-то новое нет либо желания, либо умственных возможностей. Элементарно задержаться на работе чтобы не сорвать сроки проэкта - хрен там. Рутинную работу делают медленнее, чем их молодые коллеги. Тут дело не в Эйджизме Сексизе. Работодатель хочет, чтобы работник делал больше, за меньше и в этой конкуренции пожилие люди просто проигрывают. Да, бывают исключения, система породила много грамотных дядек и тётек, вот только продавать себя она их так и не научила ((
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:26
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Всі дивляться на проблеми зі свого боку ...
Про достатньо старих працівників - є достатньо багато місць ( до речі - таку роботу я називаю бухгалтерською - вона достатньо проста , але багатопланова і вимагає уважності і зосередженості ) - де кваліфіковані старі роблять в рази більше молоді - тільки за рахунок "посидючості" ... І в сучасних областях причому - зв"язок різного пошибу ...
Але на на "старій" роботі - де людина працює дуже довго . На нову влаштуватися - проблематично . І не залежить від кваліфікації ... Хто ще не стикався - той просто не розуміє .
Ну а "продавати" себе - так - це треба вміти . Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:38
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:57
Re: Яких фахівців не вистачає на ринку
Я б трохи підкорегував - досить часто беруть на роботу тих, які вміють себе продавати, але з працювати - трохи не вийшло.
А тут би я посперечався, адже тільки використання функції ВЛУКАП з Ексель економить дуже багато часу, а про Пайвот тейбл я взагалі мовчу.
І за часту новими функціями користується тільки молодь. І це не тому, що молоді мають білььше природних можливостей для самонавчання - а тому, що люди, які тривалий час займаються однаковою роботою - зачасту на цьому й зупиняютсья. І далі всі новшества сприймають в штики, або взагалі не звертають увагу - аля "Мені ніколи навчатися, треба виконувати роботу". А це вже проблема роботодавців, які намагаються витягнути останні соки і не вкладають кошти в розвиток свого персоналу.
Тут я завжди згадую розмову фін директора з генеральним з якогось прислів*я:
ФІН: А що буде, якщо персонал, в який ми вкладаємо кошти на розвиток - звільнться? Ми ж втратимо кошти?
ГЕН: А чи зможе персонал виконувати поставлені задачі, якщо ми не будемо вкладати кошти в його розвиток?
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