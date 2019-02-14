Яких фахівців не вистачає на ринку

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rjkz написав:А что Вы имеете ввиду под "старшего возраста"? Сколько это? Насколько я знаю, уже в почти 40 люди испытывают трудности с приемом на работу. Потом, каждые 5 лет сложность трудоустройства удваивается. Новые технологии - что именно Вы имеете ввиду? Технологии бывают разные - информационные, технические, пищевые и тд. Если технолог пищевого профиля начнет в 50 лет пытаться стать программистом и у него это получится - то это еще не значит, что его возьмут на работу. Я не в теме, но есть знакомый, недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу. Если-же говорить о развитии профильных технологий, то специалисты вполне их осваивают в течении всей жизни. Да, есть кадры, которые чему-то одному научились и на этом все, но их навалом во всех отраслях и их можно не брать на работу уже в 25. Но не по причине возраста, а по причине профнепригодности. Вы знаете, я знаю компании, где одним из условий принятия на работу - знание языка, но в работе он нафиг не нужен и платить за его владение никто не думает. Есть знакомый, пенсионного возраста, на фирме где работает зарплата ну очень маленькая, хотя фирма очень узкопрофильная и он в этой узкой области проработал всю жизнь, но зарплату не повышают и не индексируют, платят что-то в районе 4 кгрн. При этом владеет свободно немецким, в том числе техническим по профилю работы и применяет это при проведении семинаров с участием немцев и английским разговорным. Несколько лет пытается что-то найти в другой компании на более оплачиваемую работу, но, несмотря на объявления о поиске персонала в этой-же области, его не берут не смотря ни на языки ни на огромный опыт работы.
Это называется эйджизм, дискриминация по возрастному признаку. И кстати, вы пройдитесь по курсам иностранных языков - там хватает людей старшего возраста, я встречал и 55-60. Все они могут - и языки учить в том числе. Есть у меня знакомые, юристы, муж и жена. И как-то жизнь свела с директором юридической фирмы, он мне не был обязан, но я спросил или ему нужны хорошие юристы (у обоих одинаковое образование - вместе учились, и схожий опыт - сначала работали в одном месте). Он ответил, что" мужика возьму, а бабу - нет". Это называется сексизм, дискриминация по гендерному признаку.
Ок, давайте я по своему профилю приведу пример. Например, есть женщина-рядовой бухгалтер в гос. (или окологос.) структуре. Лет так 40-50. Она ведет свой участок (например, Основные средства) и, кроме своих ведомостей по ОС, вообще ничего не знает. Всю жизнь проработала в допотопной программе образца поздних 80-х, в Экселе знает только функцию SUM. Английским не владеет. На работе четко с 8 до 16-30. Получает 6000 и путевку в санаторий раз в год. И вот появляется вакансия в компании с иностранным капиталом. По тем же ОС. Где нужно владеть английским языком, знать МСФО, уметь работать в САПе (хотя это тоже г...но еще то), делать какие-то аналитические расчеты, а, иногда, и задерживаться до позднего вечера. И з/п, допустим, 20 000. Но без путевки. Какие у этой женщины шансы получить работу на 20 тыс.? Вы бы ее взяли? А если нет, то почему? Эйджизм? Сексизм? (нужное подчеркнуть)
Нет, в данном случае - недостаточная квалификация, несоответствие или как угодно. Но в мной выше приведенных примерах имеет место эйджизм в первом случае и сексизм во втором. Оба случая реальны, в отличии от приведенного Вами, вымышленного вероятно, примера. Хотя вполне допускаю что такое есть на каждом шагу. Вы-же утверждали, что люди в некоем возрасте не способны к обучению. На моем примере, могу сказать, что начал учить инглиш с абсолютного нуля после 40-ка и за 2 с небольшим года достиг уровня, при котором уже можно говорить, что я им владею в определенной мере (по крайней мере так утверждают мои преподаватели, некоторые из них из развитых англоязычных стран). Такая-же ситуация с моим сверстником, который за 3 года, начав в 41, достиг аппер. И тоже с полнейшего нуля. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с теми, кто учит его с детства, но кто знает, как оно будет через 10-15 лет? Со мной учились женщины в возрасте 50-55+ лет и только одна из 3-х явно не тянула, при этом были студенты лет 25-30, которые сдавались через 3-4 месяца. Так что обучаемость зависит не от возраста. А вот стереотипы есть. И Вы тому пример.
Puente написав:Всі дивляться на проблеми зі свого боку ... Про достатньо старих працівників - є достатньо багато місць ( до речі - таку роботу я називаю бухгалтерською - вона достатньо проста , але багатопланова і вимагає уважності і зосередженості ) - де кваліфіковані старі роблять в рази більше молоді - тільки за рахунок "посидючості" ... І в сучасних областях причому - зв"язок різного пошибу ... Але на на "старій" роботі - де людина працює дуже довго . На нову влаштуватися - проблематично . І не залежить від кваліфікації ... Хто ще не стикався - той просто не розуміє . Ну а "продавати" себе - так - це треба вміти . Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...
Продать себя - это классно, только если не отбраковывают по возрасту еще ДО того, как предоставилась возможность. Из своих наблюдений, что может не устраивать работодателя в возрастном работнике - человек знает себе цену, человек за переработку ожидает оплату. Молодые в этом плане удобны тем, что зачастую, воспринимают указания от вышестоящих как приказ, не подлежащий обсуждению. Кстати, я припоминаю одну фирму, создали ее в середине 90-х бывшие преподаватели ВУЗа и работали там их коллеги, а также выкинутые судьбой работники разных НИИ. На всех позициях, начиная от генерального и заканчивая грузчиками на складе. Молодежи не было совсем. Фирма торговая, в области стройматериалов. В своей нише, в конце 90-х она заняла одно из лидирующих мест, не взирая на то, что манагеры там все были в районе полтинника. Потом директор открыл клона в противоположной части города и там был более молодой контингент. И хотя более молодая фирма сейчас более известна, но на начальных этапах ее постоянно приходилось вытягивать из передряг, в которые ее ввязывали "молодые и с амбициями".
Собственно, ввиду имеющихся в обществе предрассудков, сейчас у людей в возрасте 40+ есть только 2 пути - или работать на имеющемся месте до выхода на пенсию или/и открывать свое дело или/и формировать пассивный доход, достаточный для независимости от работы, или искать себе другую страну.
rjkz написав:Так что обучаемость зависит не от возраста. А вот стереотипы есть. И Вы тому пример.
Я и не говорю, что после какого возраста люди не могут обучаться. Но уже становится лениво что-то менять в жизни. Даже я сам, хоть еще и нет 40-ка, уже достаточно консервативен и привередлив. И, наверное, мог бы напрячься и иметь раза в 1,5-2 больше текущего уровня, но лениво.
Puente написав:Хоч дуже часто продавати себе вміють , а працювати - не дуже ...
Я б трохи підкорегував - досить часто беруть на роботу тих, які вміють себе продавати, але з працювати - трохи не вийшло.
А между умением замылить глаза на интервью и реальностью - таки есть разница. Потом фирма выгребает результаты такой неразборчивости. На моей памяти, что натворили взятые временщики: - один просто три месяца просидел в офисе, даже оставался после работы - типа работал,потом уволился. Пришли счета за телефон (времена доскайпные) на космические суммы с забугорьем. Потом выяснилось, что продал базу конкурентам. -другой оформил фирму на жену (под другой фамилией) и потихоньку начал проводить продажи через эту прокладку, сначала своих клиентов, потом начал отстегивать на складе, чтобы всех клиентов, которые приезжают без звонка в офис, оформляли как его фирму, потом начал платить секретарю, чтобы она все звонки переключала только на него. В результате, руководство видит одного мегаклиента, которому продажи идут по минимальным ценам, а вся дельта оседает в кармане наемного работника. Когда его непосредственный начальник, который имеет долю в предприятии, начал что-то подозревать, тот начал и ему платить. Все устаканилось, только прибыль фирмы намного меньше, чем то, что оседает на фирме-прокладке. Я-бы, кстати, всем работодателям, рекомендовал проверить свою фирму на наличие таких схем. Это совсем не редкость, учитывая с какой прытью молодые манагеры себе покупают квартиры, Q7, открывают свой бизнес. -заключил договор отсрочки платежа, отгрузил. Потом выяснилось, что это была поганка, уволился. Предположительно, деньги получил налом. -в начале 00-х, завсклада уволился, по документам все чисто, а на самом деле пустил налево товара на туеву хучу товара за 30% от цены. -недавний случай, молодая бухгалтер кинула фирму на 2+ млн НДСа и около 300 тысяч нала.
rjkz написав:Так что обучаемость зависит не от возраста. А вот стереотипы есть. И Вы тому пример.
Я и не говорю, что после какого возраста люди не могут обучаться. Но уже становится лениво что-то менять в жизни. Даже я сам, хоть еще и нет 40-ка, уже достаточно консервативен и привередлив. И, наверное, мог бы напрячься и иметь раза в 1,5-2 больше текущего уровня, но лениво.
Ну вот видите - Вы других по себе судите. А я знаю массу людей, которые и сил полны и энергии, но в возрасте постарше. Единственный их недостаток - знают себе цену. Но тут такое дело, сам себя ценить не будешь - никто тебя ценить не будет.