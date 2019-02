Яких фахівців не вистачає на ринку

Додано: Пон 18 лют, 2019 21:32

rjkz написав: недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу. недавно окончивший обучение, в 35 лет не может найти работу программистом, говорят - старый уже, поздно начинать. А в ряде стран в 50+ идут учиться и находят работу.



А можно ссылку на его пет-проекты на github? Могу посмотреть и посоветовать как решить проблему. А можно ссылку на его пет-проекты на github? Могу посмотреть и посоветовать как решить проблему.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.