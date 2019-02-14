Яких фахівців не вистачає на ринку

Не можу зрозуміти чому Ви вважаєте, що все так погано і тупіково?
Я, наприклад, не знаю жодної людини, яка не може знайти роботу. Моєму батьку 60, але йому пропонують більш оплачувану вакансію ніж та, на якій він зараз. Мої друзі за декілька місяців познаходили роботи з гідною оплатою.
Що до малорухомості нашої робочої сили - погоджуюсь. Навіть, якщо порівнювати з Росією - там, коли співробітник не згоден з керівництвом - це скоріш за все призведе до його переходу до конкуруючої компанії. А тому і з/п вище ніж у нас.