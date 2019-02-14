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Яких фахівців не
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Яких фахівців не вистачає на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:29

Re: Яких фахівців не вистачає на ринку

  rjkz написав:Рынки есть разные.
В Украине неконкурентный рынок труда (в сравнении с остальными странами) , его спасает только ментальная малоподвижность граждан, хотя в последние годы так прижало, что и это меняется очень круто.

Не можу зрозуміти чому Ви вважаєте, що все так погано і тупіково?
Я, наприклад, не знаю жодної людини, яка не може знайти роботу. Моєму батьку 60, але йому пропонують більш оплачувану вакансію ніж та, на якій він зараз. Мої друзі за декілька місяців познаходили роботи з гідною оплатою.
Що до малорухомості нашої робочої сили - погоджуюсь. Навіть, якщо порівнювати з Росією - там, коли співробітник не згоден з керівництвом - це скоріш за все призведе до його переходу до конкуруючої компанії. А тому і з/п вище ніж у нас.
jeugen
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