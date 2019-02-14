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Євростат назвав країну-лідера
"зеленої енергетики"

Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:05

Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з 2004 роком (8,5%) частка енергії з відновлюваних джерел зросла більш ніж удвічі.

Дивися повний текст Євростат назвав країну-лідера \"зеленої енергетики\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:05

А Австрия с её 32,6% значит не достигла 20% ?
aleksandrtop77777
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