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Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з 2004 роком (8,5%) частка енергії з відновлюваних джерел зросла більш ніж удвічі.
Дивися повний текст Євростат назвав країну-лідера \"зеленої енергетики\"
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Додано: Нед 17 лют, 2019 13:05
А Австрия с её 32,6% значит не достигла 20% ?
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aleksandrtop77777
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