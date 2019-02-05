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Для яких моделей авто
цей рік стане останнім

Для яких моделей авто цей рік стане останнім
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33

Для яких моделей авто цей рік стане останнім

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році з різних причин закінчилося серійне виробництво таких моделей, як, наприклад, BMW 6 серія, Toyota Avensis, Alfa Romeo MiTo і деяких інших. У 2019 році з продажу зникнути ще кілька моделей.

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Давно пора. Скотовозка принципиально не обновлялась с 90-х и давно не отвечает требованиям экономичности за такие дикие деньги (от 1,2 ляма грн)
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Mitsubishi Pajero от 1,2 млн грн.
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