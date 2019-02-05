|
|
|
Для яких моделей авто цей рік стане останнім
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році з різних причин закінчилося серійне виробництво таких моделей, як, наприклад, BMW 6 серія, Toyota Avensis, Alfa Romeo MiTo і деяких інших. У 2019 році з продажу зникнути ще кілька моделей.
Дивися повний текст Для яких моделей авто цей рік стане останнім
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87375
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:33
Давно пора. Скотовозка принципиально не обновлялась с 90-х и давно не отвечает требованиям экономичности за такие дикие деньги (от 1,2 ляма грн)
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:34
Mitsubishi Pajero от 1,2 млн грн.
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|131
|
|
|4
|74
|
|
|2
|97
|
|