Є два чинники, які не змінюються.
Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:15
Re: Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
Ничего, после выборов будете другие удалять и другим лизать.
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