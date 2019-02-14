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Як змінювався рівень безробіття
в Україні за останні...

Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23

Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...

Пропонуємо до обговорення:
Є два чинники, які не змінюються.

Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:14

Удалили уже. Правда не нравится. Лизуны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:15

Re: Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...

Ничего, после выборов будете другие удалять и другим лизать.
p_a_l
 
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