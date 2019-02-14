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Як змінювався рівень безробіття
в Україні за останні...

Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23

Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...

Пропонуємо до обговорення:
Є два чинники, які не змінюються.

Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:34

Со слов Ревы, количество трудоспособного населения 24 млн. Количество людей, покинувших страну с целью заработка, официально оценивается в 7-9 млн. Держстат- параллельный мир, с низкой безработицей, растущими зарплатами..
Moimir
 
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