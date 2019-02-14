Є два чинники, які не змінюються.
Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
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Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:34
Со слов Ревы, количество трудоспособного населения 24 млн. Количество людей, покинувших страну с целью заработка, официально оценивается в 7-9 млн. Держстат- параллельный мир, с низкой безработицей, растущими зарплатами..
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