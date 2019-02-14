Є два чинники, які не змінюються.
Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:23
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні шість років (інфографіка).
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:34
Со слов Ревы, количество трудоспособного населения 24 млн. Количество людей, покинувших страну с целью заработка, официально оценивается в 7-9 млн. Держстат- параллельный мир, с низкой безработицей, растущими зарплатами..
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:49
Для кого ця брехня?Всі розуміють,що безробіття як що і скоротилося,то за рахунок тих,хто виїхав на заробітки за кордон.
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:25
Инфографика - дешевая пропаганда!
Безработица без проведения переписи может сокращаться только на фоне роста количества рабочих мест и занятого населения!
Цифры, которые попытались скрыть в инфографике, следующие:
Занятое население:
3-й кв. 2013 = 19,002 млн;
3-й кв 2018 = 15,744 млн.
Безработное население:
3-й кв. 2013 = 1,553 млн;
3-й кв 2018 = 1,549 млн.
Уровень безработицы:
3-й кв. 2013 = 7,6%;
3-й кв 2018 = 9%.
Соответственно, за 5 лет имеем рост безработицы от экономически активного населения на 18%! И это никак не связано с временной потерей территорий - на резко падающем знаменателе (экономически активное население) числитель (безработное население) не падает, хотя должен! На лицо - "эффективность" работы Правительства...
|