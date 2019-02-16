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Кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилась...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Кількість Інтернет-користувачів в Україні за підсумками 2018 року збільшилась на 7%: наразі всесвітньою мережею користуються 70% українців (порівняно з показником 63% станом на грудень 2017-го).
Дивися повний текст Кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилась (інфографіка)
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:52
Значит скоро повысят тарифы.
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