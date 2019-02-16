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Названо професії, за якими
найбільша кількість вакансій

Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 01:02

Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні найбільша кількість вакансій серед водіїв автотранспортних засобів, продавців товарів, підсобних робітників і трактористів-машиністів.

Дивися повний текст Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій.
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