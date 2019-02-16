RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо професії, за якими
найбільша кількість вакансій

Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 01:02

Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні найбільша кількість вакансій серед водіїв автотранспортних засобів, продавців товарів, підсобних робітників і трактористів-машиністів.

Дивися повний текст Названо професії, за якими найбільша кількість вакансій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87376
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:27

А где ремонтники дорог?
ds-vadim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.02.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: link654 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найбільші зарплати лікарів
R2 » Пон 18 лют, 2019 09:48
1 18
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 09:49
jeugen
Кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилась...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:51
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 14:52
sena_2008atp
Названо найзбитковіший поїзд
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:48
9 281
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 17:40
Lion+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67878)
18.02.2019 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.