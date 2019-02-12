Брак робочих рук у ФРН особливо відчувається в сфері догляду.
Дивися повний текст У Німеччині зростає дефіцит робочої сили.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38
У Німеччині зростає дефіцит робочої сили
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Дивися повний текст У Німеччині зростає дефіцит робочої сили.
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38
У нас о "сфере ухода" даже слова никто не произносит -как будто нет этих людей
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