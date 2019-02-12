Брак робочих рук у ФРН особливо відчувається в сфері догляду.
Дивися повний текст У Німеччині зростає дефіцит робочої сили.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38
У Німеччині зростає дефіцит робочої сили
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині зростає дефіцит робочої сили.
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38
У нас о "сфере ухода" даже слова никто не произносит -как будто нет этих людей
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:12
Re: У Німеччині зростає дефіцит робочої сили
А зачем в конце дописали что ценятся стоматологи и финансисты? Там своих менеджеров хватает. Сраки мыть некому. Даже наша пенсионерка там без проблем найдёт работу, будет жить в семье, кормиться а деньги чистоганом остаются. У меня знакомая уехала туда по уходу. Правда потом пошла помощником бармена, но не понравилось и опять вернулась к уходу. Чистыми больше остается. А студентам можно и сюда
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