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У Німеччині зростає
дефіцит робочої сили

У Німеччині зростає дефіцит робочої сили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38

У Німеччині зростає дефіцит робочої сили

Пропонуємо до обговорення:
Брак робочих рук у ФРН особливо відчувається в сфері догляду.

Дивися повний текст У Німеччині зростає дефіцит робочої сили.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:38

У нас о "сфере ухода" даже слова никто не произносит -как будто нет этих людей
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:12

Re: У Німеччині зростає дефіцит робочої сили

А зачем в конце дописали что ценятся стоматологи и финансисты? Там своих менеджеров хватает. Сраки мыть некому. Даже наша пенсионерка там без проблем найдёт работу, будет жить в семье, кормиться а деньги чистоганом остаются. У меня знакомая уехала туда по уходу. Правда потом пошла помощником бармена, но не понравилось и опять вернулась к уходу. Чистыми больше остается. А студентам можно и сюда http://www.au-pair-berlin.de/html/hallo_eltern.html После легче будет со знанием языка и кредитной историей искать работу или учится дальше.
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