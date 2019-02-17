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Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:40
На данный момент в Украине только 7 банков предлагают данную услугу. Друзья, какой интернет банкинг для покупки валюты более удобный для Вас, чем привликает - курсами или может своим простым сервисом? Что можете сказать со своего опыта? Какие проблемы возникли при операциях, чтобы хотелось изменить/добавить?
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Ірина_
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