Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На данный момент(по состоянию на 18.02.19) в Украине уже 12 банков предлагают данную услугу: Приват, Моно, УкрСиббанк, Конкорд, ОТП, Таскомбанк, Альфа, Альтбанк, Радабанк, А-Банк, ПроКредит, Пивденный.
Друзья, какой интернет банкинг для покупки валюты более удобный для Вас, чем привликает - курсами или может своим простым сервисом? Что можете сказать со своего опыта? Какие проблемы возникли при операциях, чтобы хотелось изменить/добавить?