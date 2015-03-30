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Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

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Таскомбанк
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Альтбанк
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Радабанк
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А-Банк
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:40

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

На данный момент(по состоянию на 18.02.19) в Украине уже 12 банков предлагают данную услугу: Приват, Моно, УкрСиббанк, Конкорд, ОТП, Таскомбанк, Альфа, Альтбанк, Радабанк, А-Банк, ПроКредит, Пивденный.

Друзья, какой интернет банкинг для покупки валюты более удобный для Вас, чем привликает - курсами или может своим простым сервисом? Что можете сказать со своего опыта? Какие проблемы возникли при операциях, чтобы хотелось изменить/добавить?

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:04

Уже нужно добавить и Таскомбанк, в Tas2u добавлен обмен.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:54

slasva Дякую)

З пов.
Ірина_
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Повідомлень: 543
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Подякував: 46 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:21

Ірина_

вже 12 банків пропонують онлайн обмін валют!
прохання розширити опитувальник :)

http://eximb.ml/kurs/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:16

greenozon На жаль, в опитуванні може бути не більше 10 варіантів. Тому відгуки про інші інтернет-банкінги можна сміливо писати в коментарях. Тим більше їх кількість зростає щодня

З пов.
Ірина_
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З нами з: 14.09.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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