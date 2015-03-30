Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
На данный момент (по состоянию на 18.02.19) в Украине уже 12 банков предлагают данную услугу: Приват, Моно, УкрСиббанк, Конкорд, ОТП, Таскомбанк, Альфа, Альтбанк, Радабанк, А-Банк, ПроКредит, Пивденный.
Друзья, какой интернет банкинг для покупки валюты более удобный для Вас, чем привликает - курсами или может своим простым сервисом? Что можете сказать со своего опыта? Какие проблемы возникли при операциях, чтобы хотелось изменить/добавить?
Іноді важлмво при обміні зразу ж отримати готівку без комісії. Також важливий список таких банок.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.