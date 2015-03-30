Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Наразі...
Монобанк: USD 27.00/27.1998 | EUR 30.45/30.7844
Приватбанк: USD 26.90/27.248 | EUR 30.35/30.864
Альфа-банк: USD 26.97/27.10 | EUR 30.50/30.85
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:42
Наразі...
Монобанк: USD 27.00/27.1998 | EUR 30.45/30.7844
Приватбанк: USD 26.90/27.248 | EUR 30.35/30.864
Альфа-банк: USD 26.97/27.10 | EUR 30.50/30.85
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:47
Альфа-банк
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:00
Еще и правильно Пакет нуна выбрать, а то мона ненароком и за 300грн карту оформить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:01
Из тех банок,где клиент:
1 Приват - купил в первый день 10 долл. - курс норм. был,но выход как и раньше у Привата с заморочками,да и курс стал не очень.Приватвклад гр - 7% Депо долл. - фигня.
2 А банка - аналогично Привату.( но вроде КДВ-КДВ без коммиса,незнаю...)
3 Тас - запустил обмен с опозданием. Курс был высоковат,но сегодня с утра 27,17 - норм,как для банков. Выход без заморочек видимых - сам там еще не брал. Ощад гр. 12,5%,долл - 2% (начиная со 100 долл.) Депо - 5%
4 Коко - взял немного,курсы были хорошие,но сегодня 27,20 - хуже Таса. Карты: доходная гр. - 11%, Инжой долл. - 3% Депо 4,65 - 4,85 %
Тас и Коко плюсую. В каком банке менять - зависит от близости отделения для последующего обнала и текущих курсов.
Последние дня 4 курс в обменках лучше
Востаннє редагувалось THB в Сер 20 лют, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:08
Коко-это что за зверь?
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Додано: Сер 20 лют, 2019 16:12
Жаль,такого красавца в нашем зоопарке нет
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:39
По долару СоСо сьогодні не лудший...27.20.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:40
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
ТАС - уже есть и в веб версии, и в мобильном приложении. Нет ограничений на минимальную сумму (как в Альфе). Курсы вполне рыночные. В ближайшее время обещают добавить прямую конвертацию между валютами (не через гривну).
Альфа - курсы неплохие, но есть ограничение на минимальную сумму (от 10 долл/евро), например несколько центов/долларов до круглой суммы не докупишь.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:44
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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