может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
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Додано: Нед 10 бер, 2019 18:22
может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
Додано: Нед 10 бер, 2019 18:23
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
С Викенда КЛ может наверное и задеть, если по счету не прошло пополнение собственных
С Б5 с кредитных потом получите тот же эффект, что и при снятии наличных
Додано: Нед 10 бер, 2019 18:35
Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
бросил тестовую сумму по Прокредиту через МБ ..запросил покупку не выше 26.40 комиссия 0.2% ..по Вике отправил свои под тест , но подожду проводки в понедельник ,наверное уже , во вторник буду тестить ,чтоб не влететь..
Додано: Пон 11 бер, 2019 15:34
Покупка за кредитные идет с комиссией. Т.е. за покупку валюты комиссия = 0%, за снятие кредитных денег с Б5 = 4,9%+15 грн. И покупка $10 мне обошлась по курсу 29,25.
Додано: Сер 18 вер, 2019 10:45
подскажите,
Додано: Сер 18 вер, 2019 10:48
omni,
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 18 вер, 2019 10:49
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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