RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Какой банк выбрать для
онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 4.5 5 87
Приват
24%
21
Моно
9%
8
УкрСиббанк
3%
3
Конкорд
9%
8
ОТП
2%
2
Таскомбанк
26%
23
Альфа
22%
19
Альтбанк
0
0
Радабанк
1%
1
А-Банк
2%
2
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2019 18:22

  Boundless написав:Кто в курсе, покупка валюты в тас2ю за кредитные на викендкард с комисией или без?

может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
lincoln2
 
Повідомлень: 590
З нами з: 05.02.11
Подякував: 57 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2019 18:23

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

lincoln2 написав:
  Boundless написав:Кто в курсе, покупка валюты в тас2ю за кредитные на викендкард с комисией или без?

может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...
С Викенда КЛ может наверное и задеть, если по счету не прошло пополнение собственных
С Б5 с кредитных потом получите тот же эффект, что и при снятии наличных
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25539
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6003 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2019 18:35

Re: Какой банк выбрать для онлайн обмена валют?

бросил тестовую сумму по Прокредиту через МБ ..запросил покупку не выше 26.40 :) комиссия 0.2% ..по Вике отправил свои под тест , но подожду проводки в понедельник ,наверное уже , во вторник буду тестить ,чтоб не влететь..
lincoln2
 
Повідомлень: 590
З нами з: 05.02.11
Подякував: 57 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 15:34

  lincoln2 написав:
  Boundless написав:Кто в курсе, покупка валюты в тас2ю за кредитные на викендкард с комисией или без?

может кто пользовался ? Викенд или Б5 предлагает купить за кредитные ...но как то стремно ...не ужели без комисии ?
и если с Вики отправлять ( на карт счету к ней заблаговременно ,будет необходимая сумма своих ) не тронет сумму с КЛ ...


Покупка за кредитные идет с комиссией. Т.е. за покупку валюты комиссия = 0%, за снятие кредитных денег с Б5 = 4,9%+15 грн. И покупка $10 мне обошлась по курсу 29,25.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.01.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:45

  greenozon написав:вже 12 банків пропонують онлайн обмін валют!
прохання розширити опитувальник :)

http://eximb.ml/kurs/


подскажите, http://eximb.ml/kurs/ больше не работает?
omni
 
Повідомлень: 24
З нами з: 26.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:48

omni,

  mustbe написав:Ребят, реально сорри - некогда сейчас этим заниматься.
Вот временное зеркало: http://saks54.tk/kurs/

ЗЫ. Да, некоторые банки отдают нормальный JSON, но в большинстве случаев - это скраппинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9318
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6253 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:49

  mustbe написав:Подрихтовал Укрсиб.

Добавил кнопку "Донат".
Донаты принимаются здесь: https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs

Ну, посмотрим - насколько щедры наши валютные менялы )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9318
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6253 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подскажите, какую выбрать CRM на 10 к клиентов
IljaMarchuk » Пон 13 чер, 2016 23:45
4 2854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 14:37
alexeyka1103
Как выбрать банк для СПД в 2019?
Ірина_ » Пон 29 лип, 2019 09:55
0 232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 09:55
Ірина_
Банк для ОСББ(ОСМД)
ziks » Сер 17 кві, 2019 10:58
4 1202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 чер, 2019 00:04
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.