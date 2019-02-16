В Україні станом на 1 лютого 2019 року в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тисяч безробітних.
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05
В Україні стало більше безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:11
Пішли та зареєструвалися, щоб отримати субсидію, от і стало більше. При цьому, не факт що ці безробітні таки да безробітні. Мені чомусь здається, що більшість із них працюють, але не офіційно.
|