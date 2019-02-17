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В Україні стало
більше безробітних

В Україні стало більше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05

В Україні стало більше безробітних

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на 1 лютого 2019 року в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тисяч безробітних.

Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05

Работу найдет сейчас любой.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:11

Пішли та зареєструвалися, щоб отримати субсидію, от і стало більше. При цьому, не факт що ці безробітні таки да безробітні. Мені чомусь здається, що більшість із них працюють, але не офіційно.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:11

Вчера подали инфографику о сокращении безработицы,сегодня она уже увеличилась. ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:46

Да фиг поймешь. Кричали что идем к тому, что чуть ли не хромых и слепых с улицы будут хватать, та как не хватает рабочей силы. Официально увеличилась. А "свидетели" как всегда говорят - вранье, все у нас замечательно :)

Мені чомусь здається
креститься нужно ;)
Igorten
 
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