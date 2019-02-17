В Україні станом на 1 лютого 2019 року в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тисяч безробітних.
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05
В Україні стало більше безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:11
Пішли та зареєструвалися, щоб отримати субсидію, от і стало більше. При цьому, не факт що ці безробітні таки да безробітні. Мені чомусь здається, що більшість із них працюють, але не офіційно.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:11
Вчера подали инфографику о сокращении безработицы,сегодня она уже увеличилась. ???
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:46
Да фиг поймешь. Кричали что идем к тому, что чуть ли не хромых и слепых с улицы будут хватать, та как не хватает рабочей силы. Официально увеличилась. А "свидетели" как всегда говорят - вранье, все у нас замечательно
креститься нужно
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:55
sensei
Если людей становится меньше (умирают, уезжают), то рабочие места тоже будут уменьшаться.
Примерная цепочка событий -- уехало 100 человек, потратят меньше на 100 чашек кофе в день, одна кофейня может закрыться, потеряет работу 2-а продавца.
P.S. Если включить воображение, то кроме кофе , эти люди ещё что-то потребляли, и работу потеряют больше людей.
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