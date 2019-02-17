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В Україні стало
більше безробітних

В Україні стало більше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05

В Україні стало більше безробітних

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на 1 лютого 2019 року в Державній службі зайнятості зареєстровано 364,3 тисяч безробітних.

Дивися повний текст В Україні стало більше безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:05

Работу найдет сейчас любой.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:11

Пішли та зареєструвалися, щоб отримати субсидію, от і стало більше. При цьому, не факт що ці безробітні таки да безробітні. Мені чомусь здається, що більшість із них працюють, але не офіційно.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:11

Вчера подали инфографику о сокращении безработицы,сегодня она уже увеличилась. ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:46

Да фиг поймешь. Кричали что идем к тому, что чуть ли не хромых и слепых с улицы будут хватать, та как не хватает рабочей силы. Официально увеличилась. А "свидетели" как всегда говорят - вранье, все у нас замечательно :)

Мені чомусь здається
креститься нужно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:55

sensei
Работу найдет сейчас любой.

Если людей становится меньше (умирают, уезжают), то рабочие места тоже будут уменьшаться.
Примерная цепочка событий -- уехало 100 человек, потратят меньше на 100 чашек кофе в день, одна кофейня может закрыться, потеряет работу 2-а продавца.

P.S. Если включить воображение, то кроме кофе , эти люди ещё что-то потребляли, и работу потеряют больше людей.
27661
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:22

Эта статистика ничего не отражает. Знакомая работает в центре занятости, говорит, что после НГ повалили, так как нужна справка для оформления субсидии, работать большинство не собирается.
nalim
 
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