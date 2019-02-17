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В Україні стало більше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 08:02
27661 написав: уехало 100 человек, потратят меньше на 100 чашек кофе в день, одна кофейня может закрыться, потеряет работу 2-а продавца.
Из этой сотни половина где-то работала
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qwe_ua
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