27661 написав: уехало 100 человек, потратят меньше на 100 чашек кофе в день, одна кофейня может закрыться, потеряет работу 2-а продавца.
Из этой сотни половина где-то работала
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:02
Re: В Україні стало більше безробітних
Из этой сотни половина где-то работала
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:06
С ЗП не тоже самое. Есть предел повышения, т.к. наша экономика не генерирует высокую добавленную стоимость (машины, электроника и т.п.) разве, что IT и некоторые услуги (рестораны , проститутки и т.п.).
Востаннє редагувалось 27661 в Вів 19 лют, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:09
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