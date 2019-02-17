RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Створено ліжко, яке підсовує
партнера на його половину...

Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:12

Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину...

Пропонуємо до обговорення:
Американська автомобільна компанія Ford створила концепт смарт-ліжка Lane-Keeping Bed.

Дивися повний текст Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13

Ідіотизм! Навіщо взагалі тоді одне ліжко? Ліжко має бути шириною трохи більше метра, щоб спати "пиріжком" ;-)
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:19

Re: Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину..

пострадавшему от самозахвата территории тоже придется перелазить - неудобно. Дарю идею для следующего этапа инноваций - локальная катапульта более эффективно решит вопрос с захватчиками. Не благодарите.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Створено молекулярну каву без єдиного кавового зерна
R2 » Пон 18 лют, 2019 18:17
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 18:17
vajnagi
Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без...
R2 » Пон 18 лют, 2019 12:42
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 12:43
Кузя
Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство
R2 » П'ят 15 лют, 2019 12:58
2 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 13:35
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (199)
18.02.2019 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.