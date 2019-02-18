Американська автомобільна компанія Ford створила концепт смарт-ліжка Lane-Keeping Bed.
Дивися повний текст Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину (відео).
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Додано: Пон 18 лют, 2019 08:12
Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину (відео).
Додано: Пон 18 лют, 2019 08:13
Ідіотизм! Навіщо взагалі тоді одне ліжко? Ліжко має бути шириною трохи більше метра, щоб спати "пиріжком" ;-)
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:19
Re: Створено ліжко, яке підсовує партнера на його половину..
пострадавшему от самозахвата территории тоже придется перелазить - неудобно. Дарю идею для следующего этапа инноваций - локальная катапульта более эффективно решит вопрос с захватчиками. Не благодарите.
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