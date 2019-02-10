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По всьому світу 700 мільйонів
людей, які працюють,...

По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:42

По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють,...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття в світі знизився, але умови праці для мільйонів людей залишаються незадовільними.

Дивися повний текст По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють, живуть за межею бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:43

Не зовсім зрозумів слова - 3,3 млрд працюючих, але більшість з них не отримує гідну з/п. 700 млн. людей живе за межею бідності.
Невже 700млн людей - це більшість з 3,3 млрд?
jeugen
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