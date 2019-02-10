Рівень безробіття в світі знизився, але умови праці для мільйонів людей залишаються незадовільними.
Дивися повний текст По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють, живуть за межею бідності.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:42
По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють, живуть за межею бідності.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:43
Не зовсім зрозумів слова - 3,3 млрд працюючих, але більшість з них не отримує гідну з/п. 700 млн. людей живе за межею бідності.
Невже 700млн людей - це більшість з 3,3 млрд?
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