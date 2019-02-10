Рівень безробіття в світі знизився, але умови праці для мільйонів людей залишаються незадовільними.
Дивися повний текст По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють, живуть за межею бідності.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:42
По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють,...
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Дивися повний текст По всьому світу 700 мільйонів людей, які працюють, живуть за межею бідності.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:43
Не зовсім зрозумів слова - 3,3 млрд працюючих, але більшість з них не отримує гідну з/п. 700 млн. людей живе за межею бідності.
Невже 700млн людей - це більшість з 3,3 млрд?
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:32
jurasja
Так тут ще й не вказується, що всі ці 700 тис. людей. Отже, якщо населення планети 7 000 000людей і 700 000 людей живуть за межею бідності - виходить, що 10% відсотків планети живуть за межею бідності.
Якщо з 7 000 000 людей працює 3 300 000людей. Значить працючих, які живуть за межею бідності - 330 000.
Тому виникає ще більша невідповідність між словами та числами.
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