Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Названо найбільші зарплати лікарів.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 09:48
Названо найбільші зарплати лікарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільші зарплати лікарів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:49
Перелік лікарських професій не закінчується на сімейних лікарях. Є ще хірурги, стоматологи, ЛОРи, ...
Продевжіть статистику, плз.
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