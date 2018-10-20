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Hyundai виробить 213
трамваїв для Варшави

Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:54

Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави

Пропонуємо до обговорення:
Tramwaje Warszawskie, муніципальний оператор трамвайної мережі в Варшаві, вибрав постачальника для найбільшого замовлення в своїй історії.

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:54

ура!!!! в наши города пойдут евробляхтрамвай - из варшавы. и мы будем радоваться, что у нас стали трамваи европейского качества.((
Игорь Алексеевич
 
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