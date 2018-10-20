Tramwaje Warszawskie, муніципальний оператор трамвайної мережі в Варшаві, вибрав постачальника для найбільшого замовлення в своїй історії.
Дивися повний текст Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:54
Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyundai виробить 213 трамваїв для Варшави.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:54
ура!!!! в наши города пойдут евробляхтрамвай - из варшавы. и мы будем радоваться, что у нас стали трамваи европейского качества.((
|