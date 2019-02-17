Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:20
В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт
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Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:20
"авиационные операции" интересный термин, Омелян наверно имеет ввиду боевые операция, или может уборщица протерла иллюминатор, - это одна авиационная операция, помыла пол,- вторая и т.д....
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31
Так "пункт пропуска" или "ещё один аэропорт" появится?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:40
по ходу появиться табличка на двери "Пункт пропуска/аэропорт "Белая Церковь""
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