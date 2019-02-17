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В Україні з'явиться ще
один міжнародний аеропорт

В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:20

В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт

Пропонуємо до обговорення:
Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:20

"авиационные операции" интересный термин, Омелян наверно имеет ввиду боевые операция, или может уборщица протерла иллюминатор, - это одна авиационная операция, помыла пол,- вторая и т.д....
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31

Восени поточного року в аеропорту “Біла Церква” планується відкриття міжнародного пункту пропуску.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.


Так "пункт пропуска" или "ещё один аэропорт" появится?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:40

  Вкладчик1234 написав:
Восени поточного року в аеропорту “Біла Церква” планується відкриття міжнародного пункту пропуску.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.


Так "пункт пропуска" или "ещё один аэропорт" появится?


по ходу появиться табличка на двери "Пункт пропуска/аэропорт "Белая Церковь"" :D
Cactus
 
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