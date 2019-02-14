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У Мінсоцполітики розповіли про
обмеження для отримання...

У Мінсоцполітики розповіли про обмеження для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:56

У Мінсоцполітики розповіли про обмеження для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Жодних додаткових обмежень для отримання монетизованих субсидій немає.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про обмеження для отримання монетизованих субсидій.
R2
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