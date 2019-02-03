У Миколаївській області побудують сонячну електростанцію потужністю 57,6 МВт. Проект профінансують ЄБРР і Чорноморський банк торгівлі і розвитку.
Дивися повний текст У Миколаївській області збудують велику сонячну електростанцію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:11
У Миколаївській області збудують велику сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Миколаївській області збудують велику сонячну електростанцію.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:12
ещё одна электростанция Ахметова для продажи по зелёному тарифу электроэнергии за рубеж
|