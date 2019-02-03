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У Миколаївській області
збудують велику сонячну...

У Миколаївській області збудують велику сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:11

У Миколаївській області збудують велику сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
У Миколаївській області побудують сонячну електростанцію потужністю 57,6 МВт. Проект профінансують ЄБРР і Чорноморський банк торгівлі і розвитку.

Дивися повний текст У Миколаївській області збудують велику сонячну електростанцію.
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ещё одна электростанция Ахметова для продажи по зелёному тарифу электроэнергии за рубеж
-Segey-
 
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