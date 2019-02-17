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За борги за комуналку у
українців можуть забрати...

За борги за комуналку у українців можуть забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:31

За борги за комуналку у українців можуть забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні через борги за комунальні послуги у українців можуть забрати квартиру і примусово продати її. Сума заборгованості повинна складати всього 20 мінімальних зарплат - 84 тис. грн.

Дивися повний текст За борги за комуналку у українців можуть забрати квартиру - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:31

Следовательно до 84 тыс. накапливаем долг и не платим.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:34

Да, да, поднять нужно коммуналку еще, так что бы аж "пищали", глядишь проблема с хрущевками сама собой решится ;) Главное не перебрать, дабы Польша и Германия не захлебнулась в наших согражданах :) Хотя вон пишут в соседней теме, что в Германии люди нужны, так что пока все в порядке.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:28

"Кабмин еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 миллиардов гривен долгов за электрическую энергию, при этом часть за счет государственного бюджета, а часть - специальной надбавкой ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ в тариф на электроэнергию... законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 миллиарда гривен также уже зарегистрирован, таким образом, суммарно предлагаемое списание составляет около 80 миллиардов гривен."
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56

Эксперт забыл упомянуть: "Затем исполнитель осуществляет поиск имущества, на которое может быть обращено взыскание. И только если с должника нечего взять, плюс недвижимость не является единственным местом жительства, тогда обращается взыскание на недвижимое имущество, которое продадут на торгах, отдадут долг взыскателю, а остаток передадут должнику. "
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:52

Вообще то согласно конституции никто не имеет право на арест квартиры (неприкосновенность жилища) , Если сумма долга накапливается. то коммунальщики должны приостанавливать оказания услуг. (отключать газ/ воду/ электричество) То что они не делают это . означает что они готовы давать в долг свои услуги.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:55

Я так порахував - за 3 роки не реально набрати 84 000грн боргу за комуналку.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:59

  -Segey- написав:Вообще то согласно конституции никто не имеет право на арест квартиры (неприкосновенность жилища) , Если сумма долга накапливается. то коммунальщики должны приостанавливать оказания услуг. (отключать газ/ воду/ электричество) То что они не делают это . означает что они готовы давать в долг свои услуги.

Ерунда. Неприкосновенность жилища это совсем о другом.
sergnemo68
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