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За борги за комуналку у українців можуть забрати...
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні через борги за комунальні послуги у українців можуть забрати квартиру і примусово продати її. Сума заборгованості повинна складати всього 20 мінімальних зарплат - 84 тис. грн.
Дивися повний текст За борги за комуналку у українців можуть забрати квартиру - експерт
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:31
Следовательно до 84 тыс. накапливаем долг и не платим.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:34
Да, да, поднять нужно коммуналку еще, так что бы аж "пищали", глядишь проблема с хрущевками сама собой решится
Главное не перебрать, дабы Польша и Германия не захлебнулась в наших согражданах
Хотя вон пишут в соседней теме, что в Германии люди нужны, так что пока все в порядке.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:28
"Кабмин еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 миллиардов гривен долгов за электрическую энергию, при этом часть за счет государственного бюджета, а часть - специальной надбавкой ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ в тариф на электроэнергию... законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 миллиарда гривен также уже зарегистрирован, таким образом, суммарно предлагаемое списание составляет около 80 миллиардов гривен."
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56
Эксперт забыл упомянуть: "Затем исполнитель осуществляет поиск имущества, на которое может быть обращено взыскание. И только если с должника нечего взять, плюс недвижимость не является единственным местом жительства, тогда обращается взыскание на недвижимое имущество, которое продадут на торгах, отдадут долг взыскателю, а остаток передадут должнику. "
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:52
Вообще то согласно конституции никто не имеет право на арест квартиры (неприкосновенность жилища) , Если сумма долга накапливается. то коммунальщики должны приостанавливать оказания услуг. (отключать газ/ воду/ электричество) То что они не делают это . означает что они готовы давать в долг свои услуги.
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-Segey-
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:55
Я так порахував - за 3 роки не реально набрати 84 000грн боргу за комуналку.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:59
-Segey- написав:
Вообще то согласно конституции никто не имеет право на арест квартиры (неприкосновенность жилища) , Если сумма долга накапливается. то коммунальщики должны приостанавливать оказания услуг. (отключать газ/ воду/ электричество) То что они не делают это . означает что они готовы давать в долг свои услуги.
Ерунда. Неприкосновенность жилища это совсем о другом.
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