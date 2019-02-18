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За борги за комуналку у
українців можуть забрати...

За борги за комуналку у українців можуть забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:05

  metall_05 написав:Вопорос очень спорный. Т.к. услуги которые не оплачиваются - не должны предоставляться. Это можно расценивать, как навязывание ненужных услуг по завышенным ценам. А если поставщих их окзывает безоплатно - то какие претензии могут быть к потребителю?

Конечно, в наших судах, вероятность решения в пользу поставщика 99,9%, но после проигранных апеляций - можно будет обратиться в Европейский суд.

Главное - соблюсти все процедуры с тредованием отключения с Вашей стороны. Начать можно с письменного уведомления поставщика, с регистрацией, о том, что Вы не согласны с условиями предоставления услуги и просите прекратить ее оказание, на основании Закона о защите прав потребителей.

А так, навскидку - скільки буде коштувати цей атракціон? І скільки часу це займе?
Цікавлюсь, аби дізнатися - скільки буде коштувати відключитися від центрального опалення.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:32

  jeugen написав:
  metall_05 написав:Вопорос очень спорный. Т.к. услуги которые не оплачиваются - не должны предоставляться. Это можно расценивать, как навязывание ненужных услуг по завышенным ценам. А если поставщих их окзывает безоплатно - то какие претензии могут быть к потребителю?

Конечно, в наших судах, вероятность решения в пользу поставщика 99,9%, но после проигранных апеляций - можно будет обратиться в Европейский суд.

Главное - соблюсти все процедуры с тредованием отключения с Вашей стороны. Начать можно с письменного уведомления поставщика, с регистрацией, о том, что Вы не согласны с условиями предоставления услуги и просите прекратить ее оказание, на основании Закона о защите прав потребителей.

А так, навскидку - скільки буде коштувати цей атракціон? І скільки часу це займе?
Цікавлюсь, аби дізнатися - скільки буде коштувати відключитися від центрального опалення.

Не дадут отключиться единолично, пока не будет желание и других жильцов.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:33

Re: За борги за комуналку у українців можуть забрати...

  jeugen написав:за 3 роки не реально набрати 84 000грн боргу за комуналку.
- учите это как я понял не ОБЩИЙ борг, а борг по конкретным конторам. То есть 84 000 по счету за свет или по воде или по отоплению только.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:38

  nalim написав:
  jeugen написав:Я так порахував - за 3 роки не реально набрати 84 000грн боргу за комуналку.

А потом через 3 года срок давности истечет.
Правда, к этому моменту уже все отключат.

О-о-о. А ось і безкоштовний спосіб відключитися від опалення. ДІСТАЛО.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:23

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