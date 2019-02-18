За борги за комуналку у українців можуть забрати...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
metall_05 написав:Вопорос очень спорный. Т.к. услуги которые не оплачиваются - не должны предоставляться. Это можно расценивать, как навязывание ненужных услуг по завышенным ценам. А если поставщих их окзывает безоплатно - то какие претензии могут быть к потребителю?
Конечно, в наших судах, вероятность решения в пользу поставщика 99,9%, но после проигранных апеляций - можно будет обратиться в Европейский суд.
Главное - соблюсти все процедуры с тредованием отключения с Вашей стороны. Начать можно с письменного уведомления поставщика, с регистрацией, о том, что Вы не согласны с условиями предоставления услуги и просите прекратить ее оказание, на основании Закона о защите прав потребителей.
А так, навскидку - скільки буде коштувати цей атракціон? І скільки часу це займе? Цікавлюсь, аби дізнатися - скільки буде коштувати відключитися від центрального опалення.
metall_05 написав:Вопорос очень спорный. Т.к. услуги которые не оплачиваются - не должны предоставляться. Это можно расценивать, как навязывание ненужных услуг по завышенным ценам. А если поставщих их окзывает безоплатно - то какие претензии могут быть к потребителю?
Конечно, в наших судах, вероятность решения в пользу поставщика 99,9%, но после проигранных апеляций - можно будет обратиться в Европейский суд.
Главное - соблюсти все процедуры с тредованием отключения с Вашей стороны. Начать можно с письменного уведомления поставщика, с регистрацией, о том, что Вы не согласны с условиями предоставления услуги и просите прекратить ее оказание, на основании Закона о защите прав потребителей.
А так, навскидку - скільки буде коштувати цей атракціон? І скільки часу це займе? Цікавлюсь, аби дізнатися - скільки буде коштувати відключитися від центрального опалення.
Не дадут отключиться единолично, пока не будет желание и других жильцов.