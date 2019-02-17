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За борги за комуналку у
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За борги за комуналку у українців можуть забрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:31

За борги за комуналку у українців можуть забрати...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні через борги за комунальні послуги у українців можуть забрати квартиру і примусово продати її. Сума заборгованості повинна складати всього 20 мінімальних зарплат - 84 тис. грн.

Дивися повний текст За борги за комуналку у українців можуть забрати квартиру - експерт.
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