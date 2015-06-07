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Створено смартфон, який може
пропрацювати 50 днів без...

Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:42

Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без...

Пропонуємо до обговорення:
Energizer створила смартфон, який може пропрацювати до 50 днів на одному заряді завдяки батареї на 18 тис. мАгод.

Дивися повний текст Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без підзарядки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:43

Интересно, какой вес у этого девайса?
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