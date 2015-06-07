Energizer створила смартфон, який може пропрацювати до 50 днів на одному заряді завдяки батареї на 18 тис. мАгод.
Дивися повний текст Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без підзарядки.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:42
Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без...
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Дивися повний текст Створено смартфон, який може пропрацювати 50 днів без підзарядки.
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