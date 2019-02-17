RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 1 березня пенсії в Україні
збільшаться на 17-20% - Розенко

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко

Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій в Україні в результаті їх осучаснення з 1 березня збільшиться на 17-20%, повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.

Дивися повний текст З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

Это называется непрямой подкуп избирателей.
Давно пора у пенсионеров, которые не работают отобрать право голоса.
Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.
anton_gms
 
Повідомлень: 649
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:04

  anton_gms написав:Это называется непрямой подкуп избирателей.
Давно пора у пенсионеров, которые не работают отобрать право голоса.
Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.

Ну так тогда освободите пенсионеров от НДС. Слабо? так сидите и помалкивайте с вашими "гениальными" предложениями.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6153 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:15

Казалось бы - причем тут выборы?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 06.08.10
Подякував: 886 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні стало більше безробітних
R2 » Пон 18 лют, 2019 08:05
4 107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:46
Igorten
В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт
R2 » Пон 18 лют, 2019 10:20
3 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:40
Cactus
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:23
4 227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:16
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (475)
18.02.2019 13:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.