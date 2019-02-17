Розмір пенсій в Україні в результаті їх осучаснення з 1 березня збільшиться на 17-20%, повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.
Дивися повний текст З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51
З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51
Это называется непрямой подкуп избирателей.
Давно пора у пенсионеров, которые не работают отобрать право голоса.
Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:04
Ну так тогда освободите пенсионеров от НДС. Слабо? так сидите и помалкивайте с вашими "гениальными" предложениями.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16
Re: З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Роз
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27
Как-то всё чаще звучат призывы лишить пенсионеров права голоса, будто они нахлебники в государстве, а не живущие на пенсию честно заработанную годами труда. Просто у пенсионеров деньги лежат не на личном счёте в банке, а в пенсионном фонде.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:44
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:46
Я сам придерживаюсь подобного мнения - право голоса должен иметь налогоплательщик, но насколько понимаю такой тезис вряд ли найдет поддержку как в нашем обществе, так и в мировом сообществе
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:50
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:53
Ну тогда по вашей логике и инвалидов лишить права голоса и безработных, и лодырей, наркоманов, конченных алкашей, матерей-одиночек, рожающих, как кошки. Кого еще забыла указать, напомните?
Востаннє редагувалось vetka в Пон 18 лют, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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