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З 1 березня пенсії в Україні
збільшаться на 17-20% - Розенко

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко

Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій в Україні в результаті їх осучаснення з 1 березня збільшиться на 17-20%, повідомив віце-прем'єр Павло Розенко.

Дивися повний текст З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:51

Это называется непрямой подкуп избирателей.
Давно пора у пенсионеров, которые не работают отобрать право голоса.
Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:04

  anton_gms написав:Это называется непрямой подкуп избирателей.
Давно пора у пенсионеров, которые не работают отобрать право голоса.
Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.

Ну так тогда освободите пенсионеров от НДС. Слабо? так сидите и помалкивайте с вашими "гениальными" предложениями.
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RomanTik
 
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Казалось бы - причем тут выборы?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16

Re: З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Роз

  anton_gms написав:Что бы как в Европе голосовали только те, кто платит налоги.

А можете дать пруф, в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27

Как-то всё чаще звучат призывы лишить пенсионеров права голоса, будто они нахлебники в государстве, а не живущие на пенсию честно заработанную годами труда. Просто у пенсионеров деньги лежат не на личном счёте в банке, а в пенсионном фонде.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:44

  Faceless написав:в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?

Дания.
И это правильно, если подумать. Пенсионеры не голосуют за будущее развитие страны. Им оно не нужно.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:46

  N0mad написав:
  Faceless написав:в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?

Дания.
И это правильно, если подумать.

Я сам придерживаюсь подобного мнения - право голоса должен иметь налогоплательщик, но насколько понимаю такой тезис вряд ли найдет поддержку как в нашем обществе, так и в мировом сообществе
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:50

  Faceless написав:право голоса должен иметь налогоплательщик, но насколько понимаю такой тезис вряд ли найдет поддержку как в нашем обществе, так и в мировом сообществе

ну ясно дело - пенсионеры за него не проголосуют. Это как голосование в раде за понижение зарплаты депутатам. :lol:
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:53

  N0mad написав:
  Faceless написав:в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?

Дания.
И это правильно, если подумать. Пенсионеры не голосуют за будущее развитие страны. Им оно не нужно.

Ну тогда по вашей логике и инвалидов лишить права голоса и безработных, и лодырей, наркоманов, конченных алкашей, матерей-одиночек, рожающих, как кошки. Кого еще забыла указать, напомните?
Востаннє редагувалось vetka в Пон 18 лют, 2019 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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