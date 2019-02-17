З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58
О как!
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 лют, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:00
Избиратель поостыл и на томос реагирует как-то вяло. Пете срочно нужно организовать очередной тур по регионам под названием "пенсия напрямую из рук Гаранта"
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03
vetka
Не надо перечислять. Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся. Не платишь налоги - сфигали тебе выбирать?
А вот это, кстати, было бы интересно. При выходе на пенсию давать право выбора: +20% к пенсии или право голоса на выборах. Как думаете, что выберут?
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