З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58
О как!
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 лют, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:00
Избиратель поостыл и на томос реагирует как-то вяло. Пете срочно нужно организовать очередной тур по регионам под названием "пенсия напрямую из рук Гаранта"
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03
vetka
Не надо перечислять. Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся. Не платишь налоги - сфигали тебе выбирать?
А вот это, кстати, было бы интересно. При выходе на пенсию давать право выбора: +20% к пенсии или право голоса на выборах. Как думаете, что выберут?
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:56
Re: З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Роз
а как вы себе представляете механизм реализации? ведь сегодня ты работаешь и платишь налоги, а завтра тебя уволили и уже права голоса не имеешь? А если один платит налогов в два раза больше другого, то ему можно голосовать два раза? а можно пойти дальше - имеешь ВО (служил в армии, мать героиня и т.д) - имеешь право голоса.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:33
Основной налог, наполняющий бюджет - НДС. Купил хлеб в атб, значит уже налогоплательщик и имеешь право голоса. Или имеете ввиду какой-нибудь менее значимый налог?
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